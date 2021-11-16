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Джуаншер Бурчуладзе встретился с командующим Силами специальных операций США в Европе
16.11.2021 15:19
Командующий Силами специальных операций США в Европе находится с первым рабочим визитом в Грузии. Генерал-майора Дэвида Табора принял министр обороны Грузии.
Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил американскую сторону за постоянную, многостороннюю и растущую поддержку.
Визит генерал-майора Дэвида Табора в Грузию является практическим шагом в реализации инициативы усиления обороны и сдерживания Грузии, оформленной министром обороны США Ллойдом Остином во время визита, и направлен на дальнейшее развитие Сил специальных операций Грузии.
В ходе встречи стороны также обсудили текущий и запланированный процесс модернизации в Силах обороны и совместные проекты в сфере обороны Грузии-США. Сегодня генерал-майор Дэвид Табор встретился с командующим Силами обороны Грузии, генерал-майором Георгием Матиашвили.
Стороны акцентировали внимание на тесном сотрудничестве между Грузией и Европейским командованием США и выразили надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в будущем.
По словам генерал-майора Георгия Матиашвили, поддержка Сил специальных операций США в Европе, совместные учения и мероприятия имеют важное значение для развития и модернизации Сил специальных операций Грузии.
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