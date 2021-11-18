

Следственная служба более 5 кг контрабандного золота

18.11.2021 11:45





По данным Следственной службы Минфина, за контрабанду большого количества золота в страну через таможню Сарпи, был задержан один человек.



Как сообщат ведомство в процессе таможенного контроля было обнаружено более 5 килограммов золотых изделий, таможенная стоимость которых превышает 565 000 лари.



Расследование продолжается по части второй статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает особо крупное нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии. Правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.





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