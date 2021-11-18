

В Глдани ранен молодой мужчина

18.11.2021 12:07





В тбилисском районе Глдани ранен молодой мужчина. По информации МВД, сотрудниками Глдани-Надзаладевского управления полиции в Тбилиси по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан В.Г., 1990 года рождения.



На почве взаимной размолвки он нанес холодным оружием ранения Г.М., 2000 года рождения, и скрылся с места происшествия. Раненый был доставлен в больницу, где ему была оказана соответствующая медицинская помощь. Правоохранители задержали обвиняемого через несколько часов после произошедшего.



Полиция в качестве вещественного доказательства изъяла орудие преступления - нож. Следствие ведется по части 1 статьи 117 УК Грузии, которая предусматривает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



По информации МВД, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.



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