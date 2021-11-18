

Агентство регулирования выявило незаконно открытые центры ковид-тестирования

18.11.2021 17:18

Новости-Грузия



Агентство регулирования выявило незаконно открытые центры ковид-тестирования, — информацию распространяет министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



По данным ведомства, Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, периодически проверяет учреждение, предоставляющее услуги ковид-тестирования в соответствии с техническим регламентом для медицинской деятельности с повышенным риском.



«В результате проведенных агентством контрольных мероприятий выяснилось, что пункт ковид-тестирования находится в одном из ювелирных магазинов на проспекте Агмашенебели. Учреждение функционировало без обязательного уведомления, требуемого техническими регламентами для оказания медицинской помощи с повышенным риском. В отношении учреждения был составлен протокол об административном правонарушении, который был направлен в суд для дальнейшего рассмотрения», — заявили в Минздраве.



По данным ведомства, аналогичные случаи зафиксированы в Рустави и Батуми.



«В основном, эти типы учреждений берут мазки и отправляют их в лаборатории, но им необходимо направить соответствующее сообщение в агентство и соблюдать технические регламенты для медицинской деятельности высокого риска», — заявил руководитель Агентства регулирования.













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