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В Грузии проходят военные учения, организованные Министерством обороны Канады
18.11.2021 17:34
Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны Грузии.
Церемония открытия состоялась на территории Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в поселке Крцаниси (близ Тбилиси). Учения будут продолжаться здесь в течение двух недель.
В маневрах будут задействованы военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Обучать участников Maple Arch 2021 будут как грузинские, так и канадские инструкторы, пишет агентство «Новости-Грузия».
Цель учений – повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.
Учения организованы министерством обороны Канады под руководством Директората сотрудничества военных учений и под руководством Восточного командования Сил обороны Грузии.
Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.
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