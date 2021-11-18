

В Грузии проходят военные учения, организованные Министерством обороны Канады

18.11.2021 17:34





Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны Грузии.



Церемония открытия состоялась на территории Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в поселке Крцаниси (близ Тбилиси). Учения будут продолжаться здесь в течение двух недель.



В маневрах будут задействованы военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Обучать участников Maple Arch 2021 будут как грузинские, так и канадские инструкторы, пишет агентство «Новости-Грузия».



Цель учений – повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.



Учения организованы министерством обороны Канады под руководством Директората сотрудничества военных учений и под руководством Восточного командования Сил обороны Грузии.



Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.



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