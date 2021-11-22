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Арестован изготовитель поддельных налоговых документов


22.11.2021   11:40


Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии арестовали одного человека по обвинению в незаконном присвоении путем поддельных налоговых документов крупной суммы государственных средств и нанесении ущерба государственному бюджету.

Расследование показало, что обвиняемый, который являлся владельцем 8 компаний, зарегистрированных в Грузии в 2019-2020 годах, выписал фальшивые налоговые счета за строительные и ремонтные услуги на сумму более 3 000000 лари между компаниями, находящимися под его управлением.

Таким образом для вышеупомянутых субъектов предпринимательства был создан фиктивный актив в размере около 500 000 лари налога на добавочную стоимость. Часть его - 157 435 лари задержанный присвоил мошенническим путем, а часть пустил на покрытие налоговых обязательств компаний.

Следствие ведется по статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.

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