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Полиция изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы - задержаны 13 человек
22.11.2021 12:59
Сотрудники МВД изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и нескольких регионах Грузии - Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети, Мцхета-Мтианети.
По обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны 13 человек.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
«По фактам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов проводится расследование по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в сообщении МВД.
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