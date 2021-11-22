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Полиция изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы - задержаны 13 человек


22.11.2021   12:59


Сотрудники МВД изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и нескольких регионах Грузии - Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети, Мцхета-Мтианети.

По обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны 13 человек.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

«По фактам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов проводится расследование по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в сообщении МВД.

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