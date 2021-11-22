

Гражданин Грузии задержан за помощь мигрантам в пересечении польско-белорусской границы

22.11.2021 22:45





Пограничная служба Польши распространила в «Твиттере» информацию о том, что за помощь в незаконном пересечении польско-белорусской границы задержан гражданин Грузии.



«В воскресенье, 21 ноября, было зафиксировано 346 фактов пересечения польско-белорусской границы. Пограничная служба разрешила покинуть территорию Польши 58-ми лицам. За помощь в незаконном пересечении границы задержаны три человека, двое граждан Сирии и один гражданин Грузии», — говорится в сообщении пограничной службы.



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