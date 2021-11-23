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МВД опубликовало официальную информацию по делу о нападении на Банк Грузии
23.11.2021 18:04
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления патрульной полиции МВД задержан Г.Т., 1999 года рождения. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствием установлено, что Г.Т. 23 ноября этого года с целью ограбления ворвался в одно из отделений Банка Грузии, расположенный на проспекте Кетеван Цамебули, но не смог исполнить свое намерение и попытался скрыться.
«В результате обыска сотрудники патрульной полиции задержали его в непосредственной близости от места происшествия в течение нескольких минут», — говорится в информации ведомства.
По данным МВД, расследование ведется по статье 179 Уголовного кодекса, которая предусматривает грабеж.
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