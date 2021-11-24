

Лидер партии «Лело» призывает разместить базы США в Грузии

24.11.2021 11:13





Лидер партии «Лело для Грузии», бизнесмен Мамука Хазарадзе выступил с инициативой создания прочной платформы для национальной консолидации. О своем предложении он написал в соцсетях, перечислив три основных пункта будущей стратегии.



«Последние события в Грузии и регионе показывают, что наша страна находится в серьезной опасности. К социально-экономическим проблемам добавляется проблема мощного влияния России – государства-оккупанта, которое оккупировало 20% территории страны. «Пятая колонна», неограниченно пустившая корни в Грузии, перешла на действия против независимости Грузии».



По словам Хазарадзе, открыто пророссийские силы и насильственные группы, не скрывая этого, пытаются вернуть Тбилиси на орбиту Москвы. Оппозиционер считает, что под предводительством Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» проводит политику, идущую в разрез с национальными интересами. Поэтому возникла необходимость создать платформу «Национальной безопасности и экономики», которая состоит из трех пунктов:



- Размещение военных объектов США в Грузии и принятие действенных шагов в этом направлении как с законодательной, так и с экономической точки зрения;

- Быстрое задействование Соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста;

- Принятие «Закона о люстрации» – акта национальной консолидации и защиты суверенитета – для выявления граждан Грузии, находящихся на службе вражеских государств.



Все заинтересованные стороны Хазарадзе приглашает к участию в круглом столе для тщательной обсуждения и реализации этих вопросов. «Национальная безопасность и быстрое экономическое развитие должны быть задачей номер один для страны. Нам, гражданам Грузии, необходимо объединить национальные силы, интенсивно работать с западными партнерами и союзниками для достижения этих целей и их реализации в реальной жизни», — написал основатель партии «Лело».



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