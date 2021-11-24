

Шойгу продолжает пугать россиян Америкой

24.11.2021 12:19





Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к госгранице РФ, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу, передает INTERFAX.RU.



Он подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США "Глобал тандер" 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений". Шойгу подчеркнул, что "минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км".



"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.



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