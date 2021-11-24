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В Глданской тюрьме обнаружили тело заключенного
24.11.2021 15:54
В восьмом пенитенциарном учреждении в Глдани скончался заключенный. Им оказался гражданин Украины Егор Грегенко.
По словам адвоката, о смерти подзащитного ему сообщил госинспектор. Правозащитник рассказал также, что перед смертью Грегенко спрашивал его, можно ли устроить перевод в одиночную камеру.
В настоящее время в Глданской тюрьме ведутся следственные действия.
Тело отправлено в прозектуру, где проведут вскрытие.
32-летний Егор Грегенко отбывал наказание в Глданской тюрьме в течение последних нескольких месяцев.
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