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В Глданской тюрьме обнаружили тело заключенного


24.11.2021   15:54


В восьмом пенитенциарном учреждении в Глдани скончался заключенный. Им оказался гражданин Украины Егор Грегенко.

По словам адвоката, о смерти подзащитного ему сообщил госинспектор. Правозащитник рассказал также, что перед смертью Грегенко спрашивал его, можно ли устроить перевод в одиночную камеру.

В настоящее время в Глданской тюрьме ведутся следственные действия.

Тело отправлено в прозектуру, где проведут вскрытие.

32-летний Егор Грегенко отбывал наказание в Глданской тюрьме в течение последних нескольких месяцев.

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