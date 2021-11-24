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Служба государственного инспектора начала расследование по факту смерти заключенного в Глданской тюрьме


24.11.2021   17:34


Служба государственного инспектора начала расследование по факту смерти заключенного в Глданской тюрьме № 8.

Как сообщили "IPN" в службе инспектора, расследование начато по предполагаемому факту служебной халатности со стороны служащего пенитенциарного учреждения.

«24 ноября 2021 года на основании сообщения, полученного от Специальной пенитенциарной службы, в следственном департаменте Службы государственного инспектора начато расследование уголовного дела по предполагаемому факту служебной халатности со стороны служащего пенитенциарного учреждения, что повлекло причинение смерти заключенного, помещенного в учреждение №8 Специальной пенитенциарной службы, в соответствии с признаками преступления, предусмотренного 2-й частью ст. 342 УК Грузии.

Следственные и процессуальные действия по делу проводятся в интенсивном режиме (включая осмотр места происшествия, медицинскую экспертизу, опрос свидетелей и др.)», - сказано в сообщении службы.

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