

Гражданин Нигерии обвиняется в мошенничество и отмывании денег

25.11.2021 14:43





Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела в отношении двух граждан, которые обвиняются в легализации незаконных доходов и присвоении крупной суммы денег, принадлежащих катарской компании и гражданину Нидерландов.



По информации прокуратуры, один из обвиняемых задержан, а другой привлечен к уголовной ответственности заочно.



Следствие установило, что гражданин Нигерии незаконно присвоил 189,4 тысячи долларов. В 2015-2016 годах он вместе с сообщниками взломали электронную почту катарской компании NASSER BIN KHALED AND SONS TRADING CO., и на основании ложных сообщений и поддельных инвойсов от имени подрядчика, обманом вынудили перечислить эти деньги на один из банковских счетов в Грузии.



Согласно материалам следствия, гражданин Нигерии, вместе с гражданином Грузии и другими сообщниками, завели в соцсети Facebook аккаунт с вымышленным именем. Через него они связались с гражданином Нидерландов и убедили его, что он общается с врачом Миссии ООН в Йемене. Вымышленный персонаж якобы планировал расторгнуть свой трудовой договор с работодателем и создать семью со своим другом по переписке.



Чтобы оплатить отпуск несуществующего врача, доверчивый гражданин Нидерландов перечислил на счет злоумышленников в Грузии 57 810 евро.



Эту сумму обвиняемый по частям перевел на свой счет, используя терминал быстрого зачисления TBC bank. Таким образом он легализовал незаконно полученные средства.



Гражданин Нигерии привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.



Гражданин Грузии обвиняется по статье «мошенничество», которая предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.



Обвиняемым избрали лишение свободы в качестве меры пресечения.



Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.



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