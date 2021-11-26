

В Грузии раскрыли «черных» брокеров, подделывавших справки о доходах

26.11.2021 11:20

Новости-Грузия



Следственная служба Минфина Грузии раскрыла группу, которая помогала гражданам оформлять кредиты в банках страны с использованием фальшивых документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках дела к уголовной ответственности привлечены шесть человек, трое из которых задержаны по факту изготовления и реализации поддельных официальных документов.



Следствие установило, что в целях получения материальной выгоды обвиняемые изготовили и продали поддельные справки о заработной плате на имя управляемых ими компаний, а также поддельные документы нескольких микрофинансовых организаций, подтверждающие получение денежных переводов гражданами в 2019-2021 году.



В итоге 58 граждан смогли получить кредиты в разных банковских учреждениях, действующих в Грузии, общей суммой более полмиллиона лари.



По итогам следственных мероприятий изъяты были сотни фальшивых документов, подготовленных на имя разных граждан при использовании компьютерного оборудования и поддельных печатей различных организаций.



Расследование продолжается по части 1 статьи 208 и части 2 статьи 362 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.



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