

Зеленский утверждает, что в Украине готовился переворот

26.11.2021 15:29





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится государственный переворот. Как пишет украинское издание «Униан», об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.



По его словам, у властей есть информация о том, между определенными представителями Украины и России проходили обсуждения возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.



Как отметил Зеленский, переворот планировался на 1-2 декабря.



«Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное», — заявил президент Украины.



Как отметил Владимир Зеленский, он считает это операцией, рамках которой Рината Ахметова пытались втянуть в войну против государства Украина.



«Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина. Полагаю, что он начал ее. Считаю, что к сожалению, это будет большая его ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», — заявил президент.



При этом, по словам Зеленского, у властей есть соответствующая аудиозапись, в которой обсуждается вопрос о перевороте. Однако, Зеленский, заявил, что не готов говорить о деталях дела.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





