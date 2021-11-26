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Зеленский утверждает, что в Украине готовился переворот
26.11.2021 15:29
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится государственный переворот. Как пишет украинское издание «Униан», об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.
По его словам, у властей есть информация о том, между определенными представителями Украины и России проходили обсуждения возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.
Как отметил Зеленский, переворот планировался на 1-2 декабря.
«Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное», — заявил президент Украины.
Как отметил Владимир Зеленский, он считает это операцией, рамках которой Рината Ахметова пытались втянуть в войну против государства Украина.
«Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина. Полагаю, что он начал ее. Считаю, что к сожалению, это будет большая его ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», — заявил президент.
При этом, по словам Зеленского, у властей есть соответствующая аудиозапись, в которой обсуждается вопрос о перевороте. Однако, Зеленский, заявил, что не готов говорить о деталях дела.
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