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МВД сообщает о шести задержанных на акциях у Сакребуло Батуми и Зугдиди
26.11.2021 15:58
МВД Грузии сообщает о шести задержанных на акциях протеста в Батуми и Зугдиди. Четверо демонстрантов были задержаны в столице Аджарии, двое — в Зугдиди. Протесты были вызваны тем, что старые созывы Сакребуло утверждали бюджет на 2022 год.
По заявлению ведомства, шесть граждан задержали за неподчинение полиции.
МВД призывает участников и организаторов акции соблюдать закон и подчиниться требованиям полицейских. При этом также сообщается, что сотрудники МВД остаются мобилизованными в связи с текущими акциями и будут охранять общественный порядок.
«В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата и каждый факт правонарушения будет незамедлительно пресекаться», — предупреждают в ведомстве.
В «ЕНД» считают, что утверждение бюджетов старым созывом Сакребуло вызвано страхом правящей партии о возможном срыве принятия бюджета и назначения новых выборов. В правящей партии заявляют, что ничего особенного не происходит и они просто следуют законному графику.
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