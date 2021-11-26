

МВД сообщает о шести задержанных на акциях у Сакребуло Батуми и Зугдиди

26.11.2021 15:58





МВД Грузии сообщает о шести задержанных на акциях протеста в Батуми и Зугдиди. Четверо демонстрантов были задержаны в столице Аджарии, двое — в Зугдиди. Протесты были вызваны тем, что старые созывы Сакребуло утверждали бюджет на 2022 год.



По заявлению ведомства, шесть граждан задержали за неподчинение полиции.



МВД призывает участников и организаторов акции соблюдать закон и подчиниться требованиям полицейских. При этом также сообщается, что сотрудники МВД остаются мобилизованными в связи с текущими акциями и будут охранять общественный порядок.



«В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата и каждый факт правонарушения будет незамедлительно пресекаться», — предупреждают в ведомстве.



В «ЕНД» считают, что утверждение бюджетов старым созывом Сакребуло вызвано страхом правящей партии о возможном срыве принятия бюджета и назначения новых выборов. В правящей партии заявляют, что ничего особенного не происходит и они просто следуют законному графику.



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