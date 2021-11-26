

Иностранный гражданин задержан в Грузии за наркопреступление

26.11.2021 16:14





Иностранного гражданина задержали в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По данным следствия, 34-летний мужчина был включен в схему продажи наркотиков через Интернет. Полицейские задержали подозреваемого в районе Надзаладеви, когда он делал закладку. Как уточняется, с целью дальнейшей реализации он прятал наркотическое вещество, содержащие метадон.



В ходе обыска автомобиля и квартиры иностранца изъято было 157 свертков метадона, подготовленных к продаже, а также порошок метадона.



Следствие ведется по статье «Незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



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