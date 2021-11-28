

Столтенберг: Поддержка, оказываемая НАТО своим партнерам, не является угрозой для России

28.11.2021 20:34





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что поддержка Североатлантическим альянсом своих партнеров не представляет угрозы для России и направлена на усиление защиты партнеров от агрессии. Об этом Йенс Столтенберг заявил в Литве, куда он прибыл вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



В своем выступлении Столтенберг выделил факт сосредоточения российских войск на границе с Украиной, а также коснулся Грузии.



«Мы обсудили необъяснимую и необоснованную военную мобилизацию России вдоль границ Украины. Мы призываем Россию к прозрачности и снизить напряженность. НАТО сохраняет бдительность. Мы поддерживаем всех союзников, и готовы и дальше оказывать политическую и практическую поддержку нашему партнеру-Украине. Министры иностранных дел стран НАТО встретятся во вторник в Риге. Они оценят ситуацию с безопасностью, в том числе вместе с украинскими и грузинскими коллегами. Наша поддержка наших партнеров не представляет угрозы для России, и эта поддержка помогает нашим партнерам защищаться от агрессии», — сказал он.



Столтенберг заявил, что НАТО и Европейский союз скоро оформят новую совместную декларацию о сотрудничестве.





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