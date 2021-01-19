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МВД Грузии: выкравшие микрофон у оператора «TV Pirveli» задержаны
19.01.2021 18:12
МВД Грузии сообщает о задержании двух человек, укравших микрофон у оператора телеканала «TV Pirveli». Им инкриминируют групповую кражу.
Как заявляют в МВД, следствие установило, что обвиняемые выхватили микрофон у оператора и скрылись. Полиция задержала их через несколько часов.
Следствие идет по подпункту А второй части и подпункту Б третьей части 178-й статьи УК Грузии — групповая кража по предварительному умыслу, повлекшая существенный ущерб. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит от 5 до 8 лет заключения.
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