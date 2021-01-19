

Сильный ветер повредил крышу Гелатского монастыря

19.01.2021 20:00





Как сообщили в Агентстве по охране памятников, из-за сильного ветра было повреждено 10 кв.м крыши, восстановительные работы которой завершатся завтра.



«В результате сильного ветра была повреждена часть старого жестяного перекрытия монастыря. Сильный ветер вызвал деформацию жестяного листа. Поэтому подрядчику пришлось немедленно его демонтировать, работы в данный момент приостановлены. Мы возобновим ремонт с завтрашнего дня и заменим поврежденное жестяное перекрытие хорошо его закрепив, чтобы впредь подобных прецедентов не случалось. Сегодняшний факт вызван ухудшившимися климатическим условиями. Большая часть перекрытия сегодня была восстановлена, а завтра работы будут полностью завершены", - заявили Report.ge в Агентстве по охране памятников.



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