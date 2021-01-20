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В жилом доме в Тбилиси предотвратили взрыв из-за утечки газа
20.01.2021 15:05
В Тбилиси жилой дом оказался на грани взрыва из-за утечки газа
Как сообщает компания «Tbilisi Energy», жилой дом в столичном районе Темка подвергся угрозе взрыва.
По данным компании, на горячую линию позвонил житель 11-го микрорайона Темка, который сказал, что в подъезде стоит ужасный запах.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы быстрого реагирования обнаружили, что газовые приборы в одной из квартир были демонтированы в связи с ремонтом, но центральный газовый вентиль был открыт. По данным компании, сначала газ заполнил в квартиру, а после высокой концентрации стал просачиваться в коридор.
Как заявили в компании жители Тбилиси избежали большой трагедии.
«Если бы не внимание соседей, позвонивших на горячую линию «Tbilisi Energy», и не оперативность службы быстрого реагирования, в нашем городе произошла бы большая трагедия», — сказали в «Tbilisi Energy».
По заявлению компании, если бы в течение этого периода времени, кто-то случайно вошел бы в квартиру, включил свет или зажигалку, в здании произошел бы взрыв и эта трагедия, вероятно, закончилась бы огромными жертвами.
«Tbilisi Energy» призывает население не оставлять газовые установки без присмотра и следить за исправной работой газопровода.
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