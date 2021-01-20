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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
20.01.2021 19:20
Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом говорится на ее сайте. Официальная причина — проблемы безопасности.
Чемпионат должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.
Теперь IIHF перенесет матчи из Беларуси. Куда именно, неизвестно, однако Латвия может стать единственной страной проведения ЧМ-2021.
«Хотя Совет [IIHF] считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным», — подчеркнул президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.
Ранее основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea заявили, что откажутся его спонсировать, если он пройдет в Беларуси. Таким образом они выразили свое несогласие с политикой президента Александра Лукашенко и нарушением прав в стране.
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