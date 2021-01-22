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С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави будет возобновлена работа муниципального транспорта, школ и торговых объектов
22.01.2021 14:29
«С 1-го февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновится работа муниципального транспорта, школ и торговых объектов», — заявила вице-премьер Майя Цкитишвили после заседания Координационного совета.
Кроме того, по её словам, с 1 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави начнут функционировать магазины и торговые центры.
«Возобновление работы школ и, соответственно, муниципального транспорта планируется с 1-го марта. С 15 февраля во всех городах страны заработают открытые и закрытые рынки», — заявила Цкитишвили.
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