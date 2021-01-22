

В Грузии задержан изготовитель поддельных водительских прав

22.01.2021 14:41





По данным Следственной службы Минфина, один человек был уличен в подделке документов. По версии следствия, в обмен на деньги обвиняемый изготовил фальшивые водительские права категории «С» и «D».



Дело расследуется по части первой статьи 362 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.



«Следствием установлено, что обвиняемый, который был директором одной из компаний, действующих в Батуми, за деньги подготовил и выдал поддельные водительские права категории «С» и «D», якобы гражданин прошел соответствующие курсы по вождению грузовиков и автобусов в автошколе», — сообщили в Следственной службе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





