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В Грузии задержан изготовитель поддельных водительских прав
22.01.2021 14:41
По данным Следственной службы Минфина, один человек был уличен в подделке документов. По версии следствия, в обмен на деньги обвиняемый изготовил фальшивые водительские права категории «С» и «D».
Дело расследуется по части первой статьи 362 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
«Следствием установлено, что обвиняемый, который был директором одной из компаний, действующих в Батуми, за деньги подготовил и выдал поддельные водительские права категории «С» и «D», якобы гражданин прошел соответствующие курсы по вождению грузовиков и автобусов в автошколе», — сообщили в Следственной службе.
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