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В высокогорной Аджарии «скорой» пришлось вызывать спасателей, чтобы добраться до пациента
22.01.2021 14:44
В высокогорной Аджарии врачам «скорой» пришлось обращаться за помощью к спасателям, чтобы добраться до пациента в селе, отрезанном от внешнего мира из-за снегопада. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Случай произошел сегодня в селе Кведа-Ачви Кобулетского муниципалитета. В центр оперативного управления неотложной помощью «112» поступило сообщение о том, что машина «скорой», ехавшая на вызов, застряла на проселочной дороге и не может продолжать движение. Чтобы своевременно добраться до пациента, бригада просила спасателей о помощи.
Сотрудники Службы по управлению ЧС прибыли на место в кратчайшие сроки. После оценки ситуации, спасатели приняли решение идти до населенного пункта пешком. Вместе с врачом им пришлось преодолеть засыпанный снегом участок дороги протяженностью примерно 2 километра. После осмотра, пациентку – женщину в возрасте 70 лет – по той же дороге на носилках несли до машины «скорой».
«Пациентка, которая находится в контактном состоянии, переведена в больницу, где ей будет назначено соответствующее лечение», — сообщили в ведомстве.
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