

В Италии найдено тело гражданина Грузии

23.01.2021 21:40





В итальянском городе Салерно было найдено тело 31-летнего гражданина Грузии.



Предположительно, мужчина совершил самоубийство в одном из соляриев города. Несколько дней он считался пропавшим без вести, велись его поиски.



По информации сотрудников местных правоохранительных органов, солярий, где было обнаружено тело мужчины, не функционировал.



Как погибший мужчина попал в закрытое помещение, а также что стало причиной предполагаемого суицида пока неизвестно. По делу ведется следствие.



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