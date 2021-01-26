

Тестирование в тюрьмах: коронавирус выявлен у 113 заключенных

26.01.2021 17:18





Из 6 654 ПЦР-тестов, проведенных среди заключенных десяти пенитенциарных учреждений, коронавирус выявлен у 113, заявил сегодня на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.



Он подчеркнул, что Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных, которых на сегодня насчитывается девять тысяч. Обследование заключенных во всех тюрьмах страны завершится до конца месяца.



«В Глданском учреждении №8 проведено 2 422 теста, из которых положительными оказались 38. Из них у 8 заключенных выявлены симптомы, и они переведены в клинику гражданского сектора. Остальные 30 являются бессимптомными пациентами и переведены в изоляцию в карантинные зоны», заявил Лорткипанидзе.



Глава Минюста отметил, что все инфицированные находятся под наблюдением специалистов. Состояние их здоровья контролируется в соответствии с медицинским протоколом: им проверяют температуру и сатурацию (определение степени насыщения крови кислородом).



Также выявлены все возможные контакты инфицированных.



По его словам, в Ксанской тюрьме №15 провели 1 735 теста, из которых положительными были 40 заключенных. Все они являются бессимптомными, и не было необходимости в их госпитализации. Заключенные изолированы от остального контингента учреждения, и находятся под постоянным наблюдением врачей.



Министр также признал, что также есть отдельные случаи, исследования по которым продолжаются.



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