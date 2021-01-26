

В Поти за злоупотребление служебным положением задержан полицейский

26.01.2021 20:40





По обвинению в злостном использовании служебного положения в городе Поти задержан инспектор-следователь, сообщает МВД Грузии.



По информации ведомства, инспектора городского управления Поти задержали на основании решения судьи.



Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление служебным полномочием», что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.



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