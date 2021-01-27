

Бывшие узники концлагеря Освенцим виртуально отметили 76-ю годовщину освобождения

27.01.2021 20:12





Бывшие заключенные концлагеря Освенцим виртуально отпраздновали 76-ю годовщину своего освобождения. Соответствующую информацию распространило агентство «Рейтер».



Музей, функционирующий на месте лагеря, сейчас закрыт из-за пандемии. По словам администрации музея, пандемия возможно завершила эпоху, когда бывшие узники лагеря делились своими историями с посетителями музея.



Из-за пандемии мемориал закрыт уже 161 день. В 2019 году музей посетили около 2,3 миллиона человек, а в 2020 году это число сократилось до 502 тысяч.



«Даже если бы не пандемия, в эту годовщину выживших узников все равно было бы осталось меньше», — рассказал бывший польский узник лагеря Освенцим в интервью в Zoom.



В этом году мероприятие, посвященное освобождению лагеря, будет проходить в виртуальном режиме, в ходе чего выступят президент Польши, а также израильские и российские дипломаты. Другие мероприятия на День памяти жертв Холокоста также запланированы онлайн.



Из-за пандемии также закрыта выставка, расположенная прямо напротив Мемориалом Холокоста в Берлине, на которой представлены фотографии и цитаты выживших заключенных.



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