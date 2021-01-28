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В Тбилиси задержан обвиняемый в нападении на сотрудника супермаркета
28.01.2021 13:16
По данным МВД Грузии, полиция задержала гражданина И.В., 1999 года рождения по обвинению в покушении на умышленное убийство.
Следствием установлено, что 25 января 2021 года в споре между сотрудниками супермаркета «Никора» в Дигоми, в помещении указанного супермаркета, обвиняемый нанес ранение в грудь холодным оружием сотруднику.
По данным МВД, раненый доставлен в больницу, где ему сделали операцию, его жизни ничего не угрожает.
Расследование ведется по статьям 19-108 Уголовного кодекса Грузии.
Максимальное наказание за преступление составляет от 7 до 15 лет лишения свободы.
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