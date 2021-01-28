

Депортация трех девушек из Австрии в Грузию и Армению вызвала протесты в Вене

28.01.2021 18:10





Депортация трех девушек из Австрии в Грузию и Армению вызвала протесты в Вене. Решение о депортации девушек было принято потому, что их родители в течение многих лет находились в Австрии нелегально. Информацию об этом распространяют австрийские СМИ.



Сообщается, что противники выдворения школьниц из страны пытались помешать правоохранителям осуществить депортацию.



В акции приняли участие 160 человек, в том числе представители различных политических партий. Они пытались заблокировать выход из центра депортации и бросали в полицию различные предметы.



По данным полиции, несмотря на сопротивление, девушек все равно депортировали.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





