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Депортация трех девушек из Австрии в Грузию и Армению вызвала протесты в Вене
28.01.2021 18:10
Депортация трех девушек из Австрии в Грузию и Армению вызвала протесты в Вене. Решение о депортации девушек было принято потому, что их родители в течение многих лет находились в Австрии нелегально. Информацию об этом распространяют австрийские СМИ.
Сообщается, что противники выдворения школьниц из страны пытались помешать правоохранителям осуществить депортацию.
В акции приняли участие 160 человек, в том числе представители различных политических партий. Они пытались заблокировать выход из центра депортации и бросали в полицию различные предметы.
По данным полиции, несмотря на сопротивление, девушек все равно депортировали.
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