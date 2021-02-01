

Азиатский банк развития помогает Грузии в разработке Национального плана вакцинации

01.02.2021 11:53





Азиатский банк развития (АБР) помогает правительству Грузии в разработке национального плана вакцинации для сдерживания распространения пандемии коронавируса (COVID-19).



«При поддержке Азиатского банка развития министерство смогло быстро мобилизовать экспертов и разработать комплексный план, который поможет нам достичь нашей цели — вакцинировать 1,7 миллиона граждан Грузии к концу 2021 года», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



Согласно плану, утвержденному 21 января премьер-министром Грузии Георгием Гахария, после того, как вакцина станет доступной, можно будет успешно внедрить в стране вакцину от COVID-19, проводить вакцинацию и надзор. План включает правовые, нормативные и институциональные аспекты вакцинации, требования холодовой цепи и логистики, а также принципы выбора целевых приоритетных групп населения в процессе реализации. АБР сыграл ключевую роль в разработке плана посредством скоординированных действий с Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН, Всемирным банком и другими партнерами по развитию.



«Национальный план вакцинации от СOVID-19 является важным предварительным условием для доступа Грузии к вакцине от коронавируса и для беспрепятственного и успешного проведения вакцинации», — заявил Шейн Розенталь, директор постоянного представительства АБР в Грузии.



Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран Азиатского региона.





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