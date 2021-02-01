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На месте строительства Намахвани ГЭС загорелся склад с техникой


01.02.2021   15:19


В Цхалтубском муниципалитете в Грузии рано утром 1 февраля на территории строительства Намахвани ГЭС загорелся склад с техникой. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы турецкой компании Enka, которая ведет там работы.

«По предварительным данным, выявили три очага пожара, которые к настоящему времени ликвидированы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, хотя ущерб компании значительный», — говорится в объявлении от пресс-службы.

Сообщается, что на месте происшествия начали работу криминалисты. Результаты обследования в компании пообещали сообщить позже.

Стоит отметить, что накануне в Цхалтубском муниципалитете правоохранители разогнали протестующих против строительства Намахвани ГЭС. Они перегородили дорогу, чтобы не пропустить строительную технику на объект.

Местные жители проводят акции протеста с октября 2020 года. Они заявляют, что запланированное строительство каскада ГЭС приведет к экологической катастрофе в регионе.

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