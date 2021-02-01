

В Кеда сошел оползень

01.02.2021 15:30





В Кеда на дороге, соединяющей села Гундаури и Чалати, сошел оползень.



В результате схода земляного пласта было нарушено движение между населенными пунктами, повреждены линии электропередачи. По имеющейся информации, подача электроэнергии не осуществляется 40 абонентам.



На месте мобилизована техника, ведутся работы по очистке дорог.



Как сообщили report.ge в Департаменте автомобильных дорог Аджарии, у местных жителей есть возможность пользоваться объездной дорогой до завершения работ по очистке основной магистрали.



«На дороге Мериси-Гундаури-Чалати в муниципалитете Кеда произошли оползневые процессы. Геологическая служба изучила местность и на основании заключения специалистов дорога будет очищена. До завершения работ у местных жителей есть возможность воспользоваться объездной дорогой Гундаури-Сихалидзееби», - сообщили в Департаменте автомобильных дорог Аджарии.



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