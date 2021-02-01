

Полиция расследует инцидент с падением рабочего со строительного объекта

01.02.2021 18:15





Рабочий упал со строительного объекта в городе Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети). Он доставлен в больницу. Инцидент расследует полиция.



Владелец объекта Зураб Дурглишвили рассказывает, что рабочий спускался по лестнице, поскользнулся и вывихнул ногу.



«Что такого тревожного случилось не пойму. Весь день мне звонит то полиция, то журналисты. Страна разрушилась или что, не понял? Ничего с ним не случилось, он в нормальном состоянии. Меня даже на месте не было», — сказал он Netgazeti.



Клинический менеджер реферального госпиталя «Эвекс» Бесик Бурджалиани в свою очередь говорит, что у пострадавшего были раздроблены кости голени. Пострадавшего оперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное и стабильное.



В МВД Грузии заявили, что следствие идет по первой части 240-й статье УК Грузии — Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью. Наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.





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