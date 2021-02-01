

В Тюмени по пассажирскому самолету выпустили ракету



mk.ru 01.02.2021 19:04



Неизвестные запустили светосигнальную ракету в пассажирский самолет в Тюмени. Как передает Telegram-канал "112", заряд выпустили в сторону борта, который следовал рейсом Уфа-Тюмень.



Инцидент произошел, пока самолет заходил на посадку в аэропорт "Рощино". Сообщается, что судно произвело посадку в штатном режиме. При этом на борту находились 58 пассажиров, а также 4 члена экипажа. Пострадавших не было.



Ранее стало известно, что пилоты заходившего на посадку в московском аэропорту "Внуково" самолета рейса Грозный-Москва ослепили лазером. Тем не менее, на посадке это не сказалось.



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