

В селе Джиханджури Кобулетского муниципалитета объявлен карантин из-за выявления случаев бешенства

02.02.2021 21:58





В селе Джиханджури Кобулетского муниципалитета объявлен карантин. По информации местных жителей, в селе зафиксировано бешенство крупного скота. Они утверждают, что корову загрыз шакал, после чего животные заразились и погибли. Жители села Джиханджури просят помощи у мэрии Кобулети.



В мэрии Кобулети же заявляют, что после окончания периода карантина будет проведена опись, и по возможности семьям будет оказана помощь.



«Со стороны мэрии в связи с данным вопросом осуществлено соответствующее реагирование. Ведомство издало распоряжение об объявлении карантинной зоной села Джиханджури административной единицы поселка Очхамури. Также мэрия муниципалитета обеспечивает в данном селе информирование населения. Дополнительно проводит вакцинацию Национальное агентство продовольствия, к которой в качестве помощи подключена мэрия», - сообщили в мэрии Кобулети.



Карантинный период в селе Джиханджури продлится два месяца, в течение которых населению запрещено выпускать домашних животных и продавать мясные и молочные продукты.



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