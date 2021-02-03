

В январе амбулаторно-медицинские услуги подорожали на 11.9%

03.02.2021 18:59





По данным Грузстата, цены на амбулаторно-медицинские услуги в январе выросли на 11,9%. По их же данным, в сфере здравоохранения цены выросли на 9,7 процента, что отразилось в годовом индексе на 0,76 процентных пункта.



«В группе цены выросли на 9,7 процента, что отразилось в годовом индексе на 0,76 процентных пункта. Цены выросли в подгруппах медицинской продукции, аппаратов и оборудования (14,0 процента) и амбулаторно-медицинских услуг (11,9 процента)», - сообщает Грузстат.



В январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 1,1 процента, а годовой уровень инфляции - 2,8 процента.





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