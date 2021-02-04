

В случае повторного нарушения правил ношения маски штраф увеличивается вдвое

04.02.2021 11:54





В случае повторного нарушения правил ношения маски размер штрафа будет увеличен вдвое, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.



По его словам, наряду с ослаблением ограничений, мы должны позаботиться и об ужесточении правил.



«Сегодня мы примем решение о целесообразности удвоения соответствующей санкции при, например, повторении нарушения правила ношения маски. Это очень важно. Все мы должны понимать, что в современном мире никто не может придумать ничего более эффективного против пандемии, чем маска, дистанция, тестирование, а затем уже вакцинация. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы эффективно следовать этим правилам. Это в интересах защиты нашей экономики и повседневной жизни», — заявил Георгий Гахария.





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