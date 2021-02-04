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Грузии планируют выделить более 214 тысяч доз вакцины от коронавируса посредством COVAX
04.02.2021 15:52
Грузия должна получить более 214 тысяч доз вакцины от коронавируса посредством международного механизма COVAX. Предварительный прогноз распределения среди стран-участниц платформы был представлен накануне.
Согласно списку, опубликованному на официальном сайте COVAX, первые поставки могут начаться в феврале 2021 года. Благодаря им получится вакцинировать до 3,3% населения 145 государств.
Больше всего доз планируется предоставить Индии – 97,1 миллиона. Бразилия должна получить 10,6 миллиона доз, Узбекистан – 2,6 миллиона, Украина – 2,21 миллиона, Таджикистан — 732 тысячи, Азербайджан — 506 тысяч, Киргизия – 504 тысячи, Молдова – 180,5 тысячи, Армения – 146,4 тысячи.
В списке речь идет о распределении 96 миллионов доз вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордского университета, а также 240 миллионах доз вакцины того же разработчика, но лицензированной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, в список включены 1,2 миллиона доз препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.
При этом в COVAX пояснили, что речь идет о планируемом сценарии и перечень может быть изменен.
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получит уже в этом месяце. Известно, что речь идет примерно о 29 тысячах доз препарата Pfizer. Этого будет достаточного для вакцинации 14 тысяч человек. Согласно рекомендациям ВОЗ, первыми будут привиты медицинские работники. Всего в Грузии 75 тысяч медработников.
Всего в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
COVAX – международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами. В нем участвуют 190 стран и экономик. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
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