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Тбилисскую телевышку подсветили в цвета Всемирного дня борьбы с раком


04.02.2021   22:37


4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Подобно достопримечательностям десятков городов мира, Тбилисскую телевышку подсветили синим и оранжевым цветом.

Сегодня мир объединяется против рака, его цель - повышение осведомленности населения о раке во избежание миллионов летальных случаев во всем мире ежегодно.

Девиз Всемирного дня борьбы с раком - «Мы можем. Я могу». Идея празднования этого дня принадлежит Международному союзу по контролю рака (UICC), который призывает власти и людей принимать меры для спасения миллионов человек во всем мире.

UICC был основан в Париже в 1933 году после того, как на конгрессе по раку в Мадриде было предложено создать международную организацию, которая будет «способствовать борьбе с раком посредством исследований, терапии и развития общественной деятельности». Союз объединяет 172 страны и 1200 организаций-членов.

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