|
|
|
Тбилисскую телевышку подсветили в цвета Всемирного дня борьбы с раком
04.02.2021 22:37
4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Подобно достопримечательностям десятков городов мира, Тбилисскую телевышку подсветили синим и оранжевым цветом.
Сегодня мир объединяется против рака, его цель - повышение осведомленности населения о раке во избежание миллионов летальных случаев во всем мире ежегодно.
Девиз Всемирного дня борьбы с раком - «Мы можем. Я могу». Идея празднования этого дня принадлежит Международному союзу по контролю рака (UICC), который призывает власти и людей принимать меры для спасения миллионов человек во всем мире.
UICC был основан в Париже в 1933 году после того, как на конгрессе по раку в Мадриде было предложено создать международную организацию, которая будет «способствовать борьбе с раком посредством исследований, терапии и развития общественной деятельности». Союз объединяет 172 страны и 1200 организаций-членов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна