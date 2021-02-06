

Полиция выявила 573 факта нарушения ковид-регуляций

06.02.2021 14:26





За последние 24 часа Министерство внутренних дел Грузии выявило 573 факта нарушения регуляций, действующих в целях борьбы с COVID-19. Информацию об этом распространяет Министерство ВД.



«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел, в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране, оперативно реагируют на все факты правонарушений.



В результате осуществленного правоохранителями мониторинга за последние 24 часа в масштабе всей страны выявлено 573 факта нарушения регуляций, действующих в рамках введенных ограничений.



В соответствии со статьей 42(10) Кодекса об административных правонарушениях полицией оштрафованы 116 физических лиц. Среди оштрафованных есть граждане, которые нарушили установленное ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 утра.



Кроме того за последние 24 часа по факту нарушения правил ношения маски в соответствии со статьей 42(11) оштрафовано 457 физических лиц.



МВД вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. МВД призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность и подчиняться существующим регуляциям.



Нарушение правил ношения маски влечет административную ответственность и в соответствии со статьей 42(11) штрафование физических лиц на 20 лари. Нарушение правил изоляции или карантина влечет административную ответственность и в соответствии со статьей 42(10) штрафование физических лиц на 2 000 лари, а юридических лиц – на 10 000 лари.



Повторное же нарушение предполагает уголовную ответственность», - говорится в информации МВД.



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