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Участок Гудаури-Коби закрыт для движения прицепного и полуприцепного транспорта
06.02.2021 20:23
По сообщению Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеорологических условий (метель и ограниченная видимость) на участке Гудаури (Поста) — Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси запрещено движение для прицепного и полуприцепного автотранспорта, движение для остальных видов транспортных средств разрешено в обычном режиме.
Движение на этом участке осуществляется в безостановочном режиме только через лавино-защитные тоннели под непосредственным контролем патрульной полиции.
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