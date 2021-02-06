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Участок Гудаури-Коби закрыт для движения прицепного и полуприцепного транспорта


06.02.2021   20:23


По сообщению Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеорологических условий (метель и ограниченная видимость) на участке Гудаури (Поста) — Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси запрещено движение для прицепного и полуприцепного автотранспорта, движение для остальных видов транспортных средств разрешено в обычном режиме.

Движение на этом участке осуществляется в безостановочном режиме только через лавино-защитные тоннели под непосредственным контролем патрульной полиции.

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