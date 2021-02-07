

Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективной против южноафриканского варианта коронавируса

07.02.2021 11:04





Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме. Как сообщила Financial Times, это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными, передает «Интерфакс».



«При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B.1.351», - сказал представитель AstraZeneca изданию.



В компании отметили, что Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Там рассчитывают, что вакцину удастся подготовить "к осенним поставкам".



Возникновение в Великобритании и ЮАР новых, более заразных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, вызывает серьезные опасения с конца прошлого года. Есть предположения, что они не только более заразные, но и более летальные. Кроме того, появились вопросы об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса.



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