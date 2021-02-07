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В Батуми задержаны 11 участников протестного шествия


07.02.2021   11:05


По данным МВД Грузии, в Батуми по обвинению в неподчинении законному требованию правоохранителей задержаны 11 человек. По заявлению ведомства, их доставили в отделение полиции.

Правоохранители заявляют, что граждане нарушили установленные регуляции.

Некоторое время назад на Аллее героев в Батуми было шумно. Противостояние произошло между гражданами и правоохранителями. Задержаны глава НПО «Альтернатива» Хатуна Беридзе и еще несколько человек. Они устроили шествие по Аллее героев и протестовали против т.н. «комендантского часа».

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