

В Батуми задержаны 11 участников протестного шествия

07.02.2021 11:05





По данным МВД Грузии, в Батуми по обвинению в неподчинении законному требованию правоохранителей задержаны 11 человек. По заявлению ведомства, их доставили в отделение полиции.



Правоохранители заявляют, что граждане нарушили установленные регуляции.



Некоторое время назад на Аллее героев в Батуми было шумно. Противостояние произошло между гражданами и правоохранителями. Задержаны глава НПО «Альтернатива» Хатуна Беридзе и еще несколько человек. Они устроили шествие по Аллее героев и протестовали против т.н. «комендантского часа».



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