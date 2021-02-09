

МВД оштрафовало активиста, который во время акции «неповиновения» был дома

09.02.2021 11:25





Гражданская активистка Тамар Какабадзе была оштрафована полицией за нарушение комендантского часа во время акции «неповиновения», однако, как оказалось, Какабадзе вообще не была на акции в ночь на 6 февраля.



Министерство внутренних дел отменило штраф в 2 тысячи лари после того, как Какабадзе опубликовала пост в Facebook.



«Мне позвонили и сказали, вы нарушили правила карантина. Я спросила, какие правила я нарушила, мне ответили, что 6 февраля после 9 вечера правила ограниченного передвижения. Когда я сказала - как же я нарушила, если без пятнадцати девять я была дома, сначала, как-то так говорил, а затем, когда я сказала, что меня там не было, а меня все равно штрафуют, где-то через час, после публикации поста мне позвонил тот же сотрудник и сказал, что сейчас я уточнил и поясняю – вы не оштрафованы. Мы вас просто вызываем кое-что обсудить…



Сначала мне сказали, что я оштрафована, затем, что квитанцию еще не выписали. Завтра будет рассмотрение и приходите, я сама не поняла нормально… Меня вызвали к четырем часам… в Варкетили, вызывают в МВД», - говорит Тамар Какабадзе.



По словам Какабадзе, существует «шаблонный список активистов», которым управляет МВД, и они так штрафуют людей, что даже не проверяют, были ли они на конкретной акции или нет.



Напомним, что за участие в акции «неповиновения», сегодня на 2000 лари был оштрафован член партии «Лело» Тазо Датунашвили.



Также, в Тбилиси, 6 февраля был оштрафован один участник акции «неповиновения». А в Батуми были пойманы 11 активистов, из них семерых участников обязали оплатить штраф в размере 1000 лари, а одного участника – в 1500 лари.





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