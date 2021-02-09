

В Раче из-за стихийного бедствия 15 семей отрезаны от внешнего мира

09.02.2021 11:55





В Раче из-за стихийного бедствия 15 семей оказались отрезанными от внешнего мира. В селе Гвардиа Амбролаурского района, из-за сильных дождей обрушился скальный массив, и подъездная дорога к селу была полностью перекрыта.



"Пятнадцать семей отрезаны от внешнего мира, обрушилась очень большая скала, а подъездная дорога полностью закрыта. Эту массу придется взорвать, чтобы подвезти оборудование", - сказал житель села Гвардиа.



По словам и.о. государственного поверенного в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Георгия Макарашвили, во избежание дополнительной опасности работы по очистке дороги будут проводиться под наблюдением геологов.

"На дороге большие камни, и проезжую часть нужно очистить, но поскольку выше все еще есть скальный массив, будет безопаснее, если дорога была очищена под наблюдением геологов. В селе находится около 25 человек", - сказал Георгий Макарашвили.





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