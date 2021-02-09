|
|
|
В Раче из-за стихийного бедствия 15 семей отрезаны от внешнего мира
09.02.2021 11:55
В Раче из-за стихийного бедствия 15 семей оказались отрезанными от внешнего мира. В селе Гвардиа Амбролаурского района, из-за сильных дождей обрушился скальный массив, и подъездная дорога к селу была полностью перекрыта.
"Пятнадцать семей отрезаны от внешнего мира, обрушилась очень большая скала, а подъездная дорога полностью закрыта. Эту массу придется взорвать, чтобы подвезти оборудование", - сказал житель села Гвардиа.
По словам и.о. государственного поверенного в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Георгия Макарашвили, во избежание дополнительной опасности работы по очистке дороги будут проводиться под наблюдением геологов.
"На дороге большие камни, и проезжую часть нужно очистить, но поскольку выше все еще есть скальный массив, будет безопаснее, если дорога была очищена под наблюдением геологов. В селе находится около 25 человек", - сказал Георгий Макарашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна