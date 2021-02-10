

В Тбилиси с 11 февраля восстановлена зонально-почасовая плата за парковку будет

10.02.2021 11:51





С 11 февраля в Тбилиси вновь заработает правило зонально-почасовой стоимости парковки в центральных кварталах города. Информацию об этом Netgazeti подтвердили в столичной мэрии.



В связи с остановкой общественного транспорта с 27 ноября плата за зонально-почасовую парковку в центре Тбилиси была временно приостановлена. Тогда в мэрии заявили, что решение будет оставаться в силе до возобновления работы общественного транспорта.



В случае договоренности о проведении выборов без барьера «Гирчи» войдут в парламент

9 ФЕВРАЛЯ, 2021 | НИНО ЧИЧУА

В случае договоренности о проведении выборов без барьера «Гирчи» войдут в парламент

По словам члена партии «Гирчи» Вахтанга Мегрелишвили, если оппозиция не согласится на выборы без барьера и пропорциональную избирательную систему, «Гирчи» не только войдет в парламент, но и вместе с «Грузинской мечтой» и лишит оппозиционеров мандатов и «сделает нечто такое», после чего они больше не смогут оставаться в политике.



«Если «Грузинская мечта» убедила нас в том, что она не желает узурпировать власть в этой стране и согласилась на действительно пропорциональные выборы, а некоторые политики на это (согласие) не идут, то что мне делать среди этих людей?!



В какой ситуации я могу остаться с людьми, которые используют (тему) узурпации власти, для того чтобы, скажем, Миша Саакашвили стал следующим узурпатором», — сказал Мегрелишвили в эфире телеканала Formula.



На вопрос — войдут ли «Гирчи» в парламент без остальной оппозиции, Мегрелишвили ответил:



«Не только войду, но и постараюсь вместе с «Грузинской мечтой» лишить их мандатов, что-то сделать, нечто такое, что этим людям больше не будет места в политике… и это правда, то что некоторые люди в этой стране не использовали один из важнейших шансов и за это они всячески должны понести ответственность», — сказал Мегрелишвили.



«Гирчи» утверждает, что исследование ISFED было признано недействительным доказательств фальсификации выборов нет.



«Вы знаете одно исследование, проведенное грузинской оппозицией и которое подтверждает масштабы фальсификации выборов. Означает ли дисбаланс мошенничество? Дисбаланс ведь не означает фальсификацию ?! — сказал Мегрелишвили.



Позиция «Гирчи» заключается в том, что любые последующие (в том числе внеочередные) парламентские выборы должны проводиться по полностью пропорциональной системе с естественным порогом. По словам Гирчи, договоренность осложняется тем, что нет единой и однозначной позиции оппозиции по этому вопросу, а это значит, что для некоторых партий барьер приемлем, другие настаивают на сохранении смешанной системы.



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