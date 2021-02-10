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В прошлом году в Грузии при пожарах погибли 65 человек
10.02.2021 13:34
В прошлом году в Грузии зарегистрировано 13 511 пожаров.
Информацию распространяет Служба национальной статистики Грузии.
По данным ведомства, в результате пожаров погибли 65 человек, пострадали 203 человека.
В прошлом году в результате пожаров погибло 53 головы крупного рогатого скота.
Кроме того, огонь разрушил 487 строений.
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